Губерниев дал прогноз на выступление сборной России в сингл-миксте на Кубке мира

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сингл-микста на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Уверен, мы выиграем сингл-микст. Если я говорю, что выиграем, то это значит именно золото, а не остальные медали. Так и напишите», — заявил Губерниев «СЭ».

Одиночная смешанная эстафета пройдет сегодня. В составе сборной России в гонке примут участие Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Начало в 15:45 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)