Куклина и Елисеев заняли пятое место в синглмиксте в Нове-Место
16:29
Сборная Швеции в составе Лины Перссон и Себастьяна Самуэльссона одержала победу в синглмиксте на этапе Кубка мира в Нове-Место. В тройку призеров вошли команды Норвегии и США.
Сборная России, которую представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев, стали пятыми.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Смешанная эстафета
Синглмикст
1. Швеция (Лина Перссон, Себастьян Самуэльссон) — 37.41,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Штурла Легрейд) — отставание 1,5 (0 + 6)
3. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 26,1 (0 + 7)
4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — 40,8 (0 + 9)
5. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — 1.10,8 (0 + 7)
6. Франция (Жюли Симон, Антонен Гигонна) — 1.19,3 (2 + 14)
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