Куклина и Елисеев заняли пятое место в синглмиксте в Нове-Место

Сборная Швеции в составе Лины Перссон и Себастьяна Самуэльссона одержала победу в синглмиксте на этапе Кубка мира в Нове-Место. В тройку призеров вошли команды Норвегии и США.

Сборная России, которую представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев, стали пятыми.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Смешанная эстафета

Синглмикст

1. Швеция (Лина Перссон, Себастьян Самуэльссон) — 37.41,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Штурла Легрейд) — отставание 1,5 (0 + 6)

3. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 26,1 (0 + 7)

4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — 40,8 (0 + 9)

5. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — 1.10,8 (0 + 7)

6. Франция (Жюли Симон, Антонен Гигонна) — 1.19,3 (2 + 14)