Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Двукратный призер Олимпийских игр назвал красавцем Латыпова после серебра в масс-старте

20:27
Эдуард Латыпов. Фото Андрей Аносов, СБР
Эдуард Латыпов. Фото Андрей Аносов, СБР
Теги:

Двухкратный призер Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал «СЭ» результаты сборной России по биатлону в мужском масс-старте в финале Кубке мира в Эстерсунде.

21 марта золото в гонке завоевал француз Симон Дестье, серебро — россиянин Эдуард Латыпов, бронзу — норвежец Йоханнес Бо.

«Эдик — красавец! Сегодня была слодная погода — сильные порывы ветра были. Возможности были у многих спортсменов, кто хорошо стрелял. Очень приятно, что Эдуард справился с ветром. Порадовал! Поздравляю команду и всю Россию с хорошим окончанием сезона!», — сказал Черезов «СЭ».

27-летний Латыпов, отставший от француза Дестье на 8,9 секунды в масс-старте, обошел лучшего биатлониста сезона, норвежца Йоханесса Бе, ставшего третьим.

(Константин Колмаков)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...