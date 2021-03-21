Двукратный призер Олимпийских игр назвал красавцем Латыпова после серебра в масс-старте

Двухкратный призер Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал «СЭ» результаты сборной России по биатлону в мужском масс-старте в финале Кубке мира в Эстерсунде.

21 марта золото в гонке завоевал француз Симон Дестье, серебро — россиянин Эдуард Латыпов, бронзу — норвежец Йоханнес Бо.

«Эдик — красавец! Сегодня была слодная погода — сильные порывы ветра были. Возможности были у многих спортсменов, кто хорошо стрелял. Очень приятно, что Эдуард справился с ветром. Порадовал! Поздравляю команду и всю Россию с хорошим окончанием сезона!», — сказал Черезов «СЭ».

27-летний Латыпов, отставший от француза Дестье на 8,9 секунды в масс-старте, обошел лучшего биатлониста сезона, норвежца Йоханесса Бе, ставшего третьим.

(Константин Колмаков)