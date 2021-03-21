Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

21 марта российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте, показав лучший результат в карьере.

«Я от него весь сезон жду таких результатов. Эдик сделал отличный подарок себе в день рождения. На наших глазах вырос настоящий лидер сборной России. Надеюсь, Эдику ничто не помешает оставаться в числе лучших. Повлияла ли погода? У мужчин уже ветер стих. На последних рубежах мы видели, как решало мастерство. Эдуард это мастерство и проявил. Он собрался и показал настоящую силу духа. Латыпов был лучшим в команде и на чемпионате мира, а на Кубке мира он эти результаты улучшил. Каминский подготовил еще одного прекрасного спортсмена. Юрий Михайлович может этим гордиться», — сказал Губерниев «СЭ».

(Владимир Пушкарев)