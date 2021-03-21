Латыпов занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Российский биатлонист Эдуард Латыпов, которому сегодня исполнилось 27 лет, занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Для него это лучший результат в карьере.
Первым стал француз Симон Дестье. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Бе.
Сегодняшний масс-старт как у мужчин, так и у женщин из-за сильного ветра был под угрозой срыва.
Организаторы после совещания приняли решение о проведении соревнований, хотя и с небольшой задержкой.
Масс-старт в Эстерсунде — последняя гонка международного биатлонного сезона.
По его итогам определился обладатель «Большого хрустального глобуса». Им в третий раз подряд стал Йоханнес Бе, опередивший в общем зачете соотечественника Штурла Легрейда.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Симон Дестье (Франция) — 35.43,7 (2 шт. круга)
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 8,9 (2)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 17,5 (3)
4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 32,2 (3)
5. Бенедикт Долль (Германия) — 36,9 (4)
6. Тарьей Бе (Норвегия) — 38,2 (4)...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,8 (3)...
21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,7 (4)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю