Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев рассказал «СЭ» о ходе комплексной проверки организации и всего российского биатлона на использование допинга. Запрос на проверку был отправлен в Генпрокуратуру РФ в декабре 2020.

«Обычно такие вещи раньше времени не рассказывают, — сообщил Драчев «СЭ». — Когда будут завершены все следственные действия и все будет отработано, тогда и будет вынесено решение, которое обязательно озвучат. Сколько еще ждать? Какая разница, на самом деле. Все равно, я думаю, что все будет озвучено в течение месяца. Обычно подобная проверка не занимает больше двух-трех месяцев».

Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка». В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

(Артем Бухаев)