Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира
Допинг

Драчев — об антидопинговой проверке СБР: «Все будет озвучено в течение месяца»

20:32
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев рассказал «СЭ» о ходе комплексной проверки организации и всего российского биатлона на использование допинга. Запрос на проверку был отправлен в Генпрокуратуру РФ в декабре 2020.

«Обычно такие вещи раньше времени не рассказывают, — сообщил Драчев «СЭ». — Когда будут завершены все следственные действия и все будет отработано, тогда и будет вынесено решение, которое обязательно озвучат. Сколько еще ждать? Какая разница, на самом деле. Все равно, я думаю, что все будет озвучено в течение месяца. Обычно подобная проверка не занимает больше двух-трех месяцев».

Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка». В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

(Артем Бухаев)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...