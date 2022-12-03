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Сегодня, 20:03

Падин: «Россияне уверенно бы смотрелись на первом этапе Кубка мира»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборных России и Белоруссии по биатлону Андрей Падин прокомментировал итоги первых гонок на Кубке мира.

«За Кубком мира я слежу только по итоговым протоколам, а прямых трансляций не смотрел. Могу сказать, что появляются новые лидеры, конкуренция становится серьезнее. В первых гонках не совсем выразительно выступили триумфаторы Олимпийских игр — французы. Новые имена появляются в сборной Германии. Традиционно сильно выступили на первых этапах шведы, а норвежцы заявляют о себе в лице лидера мирового биатлона Йоханнеса Бе. Не хочу проводить больших параллелей, но считаю, что российская команда уверенно смотрелась бы на первом этапе Кубка мира», — приводит слова Падина Metaratings.ru.

На данный момент в личном зачете Кубка мира-2022/23 лидируют норвежец Йоханнес Бе и итальянка Лиза Виттоцци.

В сентябре Конгресс Междунaродного союза биaтлонистов (IBU) продлил отстрaнение российских и белорусских спортсменов от междунaродных соревновaний под эгидой организации.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Сборная России по биатлону
Андрей Падин
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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