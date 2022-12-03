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Сегодня, 17:50

Хаузер — о победе в спринте: «Я отдала сегодня гонке все, что у меня было»

Алина Савинова
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Австралийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер поделилась эмоциями после победы в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Сейчас я по-настоящему счастлива и немного взволнована, потому что не ожидала такого хорошего начала сезона. Летом у меня были некоторые проблемы, поэтому я понимала, что должна стараться в каждой гонке, и теперь я здесь с еще одной победой в спринте. Так что это действительно круто. Я знала, что за мной бегут еще несколько быстрых девушек. Я пришла к финишу и сказала: «Я отдала сегодня гонке все, что у меня было, так что я должна быть довольна», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова Хаузер.

Второе место в спринте заняла итальянка Лиза Витоцци. Тройку призеров замкнула шведка Линн Перссон.

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти стартовал 29 ноября и завершится 4 декабря.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/hauser-wins-kontiolahti-sprint/1V6IQVrLxFb50o8LEwjg5h
Биатлон
Кубок мира
Лиза Тереза Хаузер
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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Хаузер выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти
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