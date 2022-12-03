Хаузер — о победе в спринте: «Я отдала сегодня гонке все, что у меня было»

Австралийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер поделилась эмоциями после победы в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Сейчас я по-настоящему счастлива и немного взволнована, потому что не ожидала такого хорошего начала сезона. Летом у меня были некоторые проблемы, поэтому я понимала, что должна стараться в каждой гонке, и теперь я здесь с еще одной победой в спринте. Так что это действительно круто. Я знала, что за мной бегут еще несколько быстрых девушек. Я пришла к финишу и сказала: «Я отдала сегодня гонке все, что у меня было, так что я должна быть довольна», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова Хаузер.

Второе место в спринте заняла итальянка Лиза Витоцци. Тройку призеров замкнула шведка Линн Перссон.

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти стартовал 29 ноября и завершится 4 декабря.