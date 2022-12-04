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Сегодня, 10:10

Биатлонисты Смольский и Алимбекова победили в сингл-миксте на втором этапе Кубка России в Увате

Виктория Кравченко
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Динара Алимбекова.
Фото Global Look Press

Команда Белоруссии стала победительницей в сингл-миксте на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.

Команду представляли Антон Смольский и Динара Алимбекова. Их результат — 43 минуты 27,2 секунд.

Второе место заняла команда Тюменской области, за которую выступали Вадим Истамгулов и Виктория Сливко (+6,7 секунды). Третьей стала команда Свердловской области, которую представили Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (+24,3).

Динара Алимбекова
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