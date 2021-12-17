Анфиса Резцова резко высказалась о критике дочери Кристины в СМИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, как реагирует на критику в адрес своей дочери Кристины.

«Я отношусь нормально ко всему, что пишут в прессе. Там чего только не пишут, все, что в голову взбредет. Много грязи и гадости. Если такое всегда принимать близко к сердцу, грош цена нам в спорте. У Кристины такой характер, что ей без разницы про прессу, особенно, что мамашка проплатила. Дураки, одним словом. Мы все настроены на борьбу и нам без разницы, кто и что говорит.

Характером Кристина похожа на меня: боец и целеустремленная. Она ни в одной эстафете не подвела, старается. На первом она отработала здорово и до конца на последнем. Я хочу, чтобы за ней закрепился последний этап. Это самый ответственный этап, Кристина чувствует эту ответственность. Мама тоже всегда бегала последний этап, и ни одной эстафеты я не проиграла и ни разу не подвела команду. Хочется, чтобы Кристина оставалась таким бойцом», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

16 декабря Кристина Резцова заняла пятое место в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Анси.