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Кубок мира в Оберхофе, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

12:00
Александр Логинов. Фото Global Look Press
Александр Логинов. Фото Global Look Press
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Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Карим Халили и Максим Цветков.

Общий зачет Кубка мира можно посмотреть по этой ссылке.

Расписание и результаты всех этапов Кубка мира — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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