Кубок мира в Оберхофе, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Карим Халили и Максим Цветков.

Общий зачет Кубка мира можно посмотреть по этой ссылке.

Расписание и результаты всех этапов Кубка мира — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.