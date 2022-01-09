Кубок мира в Оберхофе, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало
12:00
Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования. Начало — в 14.30 по московскому времени.
Состав сборной России: Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Карим Халили и Максим Цветков.
Общий зачет Кубка мира можно посмотреть по этой ссылке.
Расписание и результаты всех этапов Кубка мира — здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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