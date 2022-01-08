«Резцова сейчас, как Петр I, прорубает окно в Европу». Губерниев о победе в сингл-миксте Кубка мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российской сборной в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли эстафету.

«Спасибо биатлону, это было что-то невероятное! — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Отличная гонка. Казалось, что мы боремся за десятое место, потом бац, после рубежа уже первые идем. Кристина полностью готова к Олимпиаде. Хочу сказать, что Резцова сейчас, как Петр I, прорубает окно в Европу. Она, Эдик Латыпов и многие другие наши спортсмены не стесняются подходить и общаться с журналистами. Сегодня Кристина Резцова сама прибежала до старта на интервью. Вот это европейский подход современного спортсмена. Они таким образом себя настраивают и мотивируют на гонку. Люди, которые считают, что дать интервью — это сглаз, будут в тени таких, как Резцова. Сразу виден результат — первое место с большим запасом».

Команда Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) заняла второе место. Замкнули тройку Артем Тищенко и Дарья Блашко из Украины.