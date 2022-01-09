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Кубок мира в Оберхофе, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

14:15
Кристина Резцова. Фото Global Look Press
Кристина Резцова. Фото Global Look Press
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Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования. Начало — в 16.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Общий зачет Кубка мира можно посмотреть по этой ссылке.

Расписание и результаты всех этапов Кубка мира — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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