Кубок мира в Оберхофе, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало
14:15
Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования. Начало — в 16.45 по московскому времени.
Состав сборной России: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
Общий зачет Кубка мира можно посмотреть по этой ссылке.
Расписание и результаты всех этапов Кубка мира — здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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