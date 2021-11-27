Давидова выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстерсунде, Нигматуллина заняла пятое место

Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла индивидуальную гонку на 15 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Давидова преодолела дистанцию за 41 минуту и 45,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание — +1.17,7; 1 промах), третьей стала Дениза Херманн (+1.23,0; 1).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, показавшая 5-й результат. Она проиграла Давидовой 2 минуты и 4 секунды, допустив 1 промах. Еще одна представительница России Кристина Резцова стала 8-й с одним промахом и отставанием в 2 минуты и 27,7 секунды.

Отметим, что Ирина Казакевич допустила 10 промахов на четырех огневых рубежах, она заняла предпоследнее, 109-е место с отставанием в 11 минут и 36 секунд. Казакевич смогла опередить лишь двух биатлонисток — японку Асуку Хатисуку и эстонку Йоханну Талихярм.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.43,5 (0)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +01.17,7 (1)

3. Дениза Херманн (Германия) — +01.23,0 (1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +01.46,0 (2)

5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.04,0 (1)

6. Эмма Ландер (Канада) — +02.05,2 (1)

8. Кристина Резцова (Россия) — +02.27,7 (1)

25. Светлана Миронова (Россия) — +03.45,1 (3)

29. Лариса Куклина (Россия) — +03.49,7 (3)

44. Валерия Васнецова (Россия) — +04.58,6 (4)

109. Ирина Казакевич (Россия) — +11.36,0 (10)