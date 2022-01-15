Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Мужская сборная России заняла первое место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В составе российской команды на трассу выходили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Российская команда прошла дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.

Сборная Норвегии выставила резервный состав и не смогла побороться за медали. Причем на первом этапе произошел конфуз: норвежский биатлонист Александр Андерсен передал эстафету на последнем (24-м) месте.

Как выяснилось позже, один из соперников ошибочно стрелял по мишеням норвежца. В результате разбирательств, Мужднародный союз биатлонистов принял решение снять со времени команды Норвегии две минуты.

Биатлон

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Россия — 01:11.06,1 (0 шт. кругов + 4 доп.патрона)

2. Германия — отставание 7,0 (0+2)

3. Белоруссия — 23,0 (0+6)

4. Италия — 53,7 (0+5)

5. Франция — 1.15,0 (1+10)

6. Украина — 1.44,9 (0+6)