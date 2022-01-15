Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Мужская сборная России заняла первое место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В составе российской команды на трассу выходили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Российская команда прошла дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.
Сборная Норвегии выставила резервный состав и не смогла побороться за медали. Причем на первом этапе произошел конфуз: норвежский биатлонист Александр Андерсен передал эстафету на последнем (24-м) месте.
Как выяснилось позже, один из соперников ошибочно стрелял по мишеням норвежца. В результате разбирательств, Мужднародный союз биатлонистов принял решение снять со времени команды Норвегии две минуты.
Биатлон
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета
4 х 7,5 км
1. Россия — 01:11.06,1 (0 шт. кругов + 4 доп.патрона)
2. Германия — отставание 7,0 (0+2)
3. Белоруссия — 23,0 (0+6)
4. Италия — 53,7 (0+5)
5. Франция — 1.15,0 (1+10)
6. Украина — 1.44,9 (0+6)