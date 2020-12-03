Бабиков рассказал о своем состоянии перед первой гонкой после коронавируса

Российский биатлонист Антон Бабиков, переболевший коронавирусом, поделился ожиданиями от своей первой гонки в сезоне-2020/21. Спортсмен примет участие в спринте в рамках второго этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

— Мне разрешили выйти на трассу чуть раньше, чем она открылась официально, — сказал в эфире «Матч ТВ» Бабиков. — Утром постоял на лыжах часик, потом вернулся домой, переоделся и вернулся на трассу.

— Насколько чувствуется потеря физического состояния?

— Не хочется думать об этом. Приятно встать на снег. Хочется, чтобы сегодня получилось поработать, хотя будет нелегко.

— Что делали на 10-дневном карантине?

— 6 дней назад разрешили выходить и тренироваться по ночам, но удавалось тренироваться и в номере. В первые дни пользовался велосипедом, которым поделился Матвей Елисеев, я выполнял силовые тренировки, работу с оружием.

— Задача на сегодняшнюю гонку?

— Задач много, просто нужно грамотно и поэтапно выстроить, отталкиваться от ощущений. Надеюсь, состояние будет рабочим.