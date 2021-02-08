Призер Олимпиады — о том, чего ждать от главного турнира года в Поклюке.

Черезов в годы собственной спортивной карьеры выигрывал чемпионат мира трижды. С 2018 года Иван входит в состав членов правления Союза биатлонистов России (СБР) и теперь помогает добиться успеха нынешнему поколению спортсменов. Накануне чемпионата мира в словенской Поклюке «СЭ» обсудил с Черезовым шансы российской команды на медали, сложности, связанные с решением CAS по допинговому делу, и выбор состава на турнир.

Ожидания по поводу Гараничева большие, но пока он их не оправдывает

— Три этапа прошли положительно, и на их фоне ожидания весьма оптимистичные. Ребята подарили надежду, что они могут бороться за призовые места, за победу.

— Возможно, наоборот, команда раньше нужного вышла на пик формы и выдала свой максимум в Оберхофе и Антерсельве?

— Такое вполне может быть, но надеюсь, это мнение будет ошибочным.

— Вас чем-то удивил состав сборной на ЧМ?

— На данный момент это самый оптимальный вариант.

— В том числе и приглашение в сборную Евгения Гараничева?

— Споров много на его счет. Но хочется верить, что Женя сможет сконцентрироваться, собраться и выдать свои лучшие результаты именно на чемпионате мира.

— Ему дали шанс проявить себя на чемпионате Европы. Неужели его результат на ЧЕ можно оценить как положительный?

— Женя в сборной давным-давно, у него большой опыт выступления в соревнованиях самого разного уровня. Поэтому у всех ожидания на его счет большие. Пока, к сожалению, он их не оправдывает, но к чемпионату мира он наверняка подойдет максимально собранно. Человек взрослеет, не так много времени ему осталось в спорте. Наверняка это последний олимпийский цикл.

Если Латыпов четко отработает на рубежах — медаль реальна

— Антона Бабикова позвали на ЧМ под эстафету?

— Он безукоризненно прошел свой этап в Антхольце, практически идеально. Заметно, что функционально он пока слабее соперников, на в эстафете он отработал здорово, без дополнительных патронов, и это дало нам серьезное преимущество, задел для медали. Ребята прошли эстафету в Италии зрело, без эмоций, на рубежах все было хорошо. Поэтому не вижу смысла что-то в таком случае менять.

— В женской команде сделали ставку на опыт?

— Не только на опыт. Надо объективно понимать, кто сильнейший прямо сейчас — того и приглашать. Если идти по пути набора молодых с прицелом на будущее, то можно всю команду отправить из вчерашних юниоров. Сказать, что через четыре года они себя покажут. Но тогда сегодня у нас никаких медалей не будет.

— В индивидуальных гонках основные надежды будут связаны с Александром Логиновым и Светланой Мироновой?

— Вполне может проявить себя и Эдуард Латыпов. Он здорово проявляет себя в эстафете как отличный финишер, но так как на четвертый этап обычно ставят тех, кто может бороться до последнего круга, функционально Эдуард готов неплохо. Если Латыпов четко отработает на рубежах, то медаль для него реальна. И Матвея Елисеева я бы не стал списывать со счетов. Он способен, правда, большую роль сыграет стрельба.

С дивана можно рассуждать о чем угодно, но тренеры не враги себе

— По поводу приглашения молодежи — это работа на перспективу? Например, Карим Халили — стоит ли от него требовать результатов уже сейчас?

— В прошлом году Халили был заметно ярче, резко ворвался на международный уровень. В этом можно сделать предположение, что он выступает с чересчур большим желанием, перебрал с нагрузками. И те ожидания, которые были с ним связаны, он не оправдал. Но та работа, которую он над собой проводит, должна дать результат. Карим тренируется вместе со сборной по лыжным гонкам, поэтому если не прямо сейчас, но в перспективе Халили себя еще покажет. Главное для него — трезво оценивать свои силы, нагрузку.

— Возможно, в таком случае следовало дать шанс и Анастасии Шевченко?

— Можно рассуждать с дивана о чем угодно — давать шансы одному, другому, третьему. Тренеры точно не враги сами себе. И они хотят видеть наилучший состав на ЧМ. Всем нужны медали, все хотят побед. Поэтому я полностью поддерживаю решения тренерского штаба, им с таким составом выступать, биться за результат, им же за него и отвечать.

— Есть мнение, что сейчас все рычаги власти в руках у Валерия Польховского и не хватает в сборной плюрализма мнений. Вы с этим согласны?

— Валерий Николаевич — тренер, который прошел через многое. Но и Юрий Каминский, и Шашилов — это люди тоже с большим опытом, характером. И умеют отстаивать свое мнение. Понятно, что Польховский — главный, за ним итоговое решение. Но если нужно, то другие члены тренерского штаба могут объяснить и разъяснить свою позицию. Внутри команды определенно есть диалог. Насколько плотный — сказать не могу, поскольку не внутри коллектива. Очевидно только, что тренеры и женской, и мужской команды должны разговаривать хотя бы по поводу смешанной эстафеты и сингл-микста. Состав на эти гонки можно подобрать только коллегиально.

В последние годы ребята все чистые — понимают, чем рискуют

— На чемпионате мира в Словении сборная России выступит без национальной символики из-за санкций ВАДА. Это повлияет на команду?

— К сожалению, это уже реальность, к которой мы привыкли. Вся история с допингом тянется на протяжении нескольких лет. Вспомнить хотя бы Олимпиаду, где мы выступали в статусе нейтральных атлетов, так что определенный опыт у ребят уже есть. Думаю, сейчас и спортсмены, и тренеры относятся к этому факту уже гораздо спокойнее. Главное, что нас не сделали изгоями мирового спорта и приглашают на соревнования. Ребята выходят на старт, бьются и выигрывают медали. А отсутствие флага и гимна — это часть правил, условия, с которыми выступление на ЧМ возможно.

— Всем известно, что у Александра Логинова в прошлом есть допинговая история. Это может стать проблемой в Поклюке?

— Сейчас в России идет активная пропаганда борьбы с допингом. Сомневаться в чистоте наших ребят я бы не стал, и претензий у ВАДА к молодым атлетам нет. Неприятно, что появился очередной барьер на пути к чемпионату мира, но, так как поколения меняются, логично, что вопросов к ним нет и не может быть.

— То есть вы не согласны с тем, что российский биатлон заслуживает скептического отношения со стороны антидопинговых органов?

— К сожалению, раньше имена биатлонистов в допинговых скандалах звучали действительно часто. Но в последние годы ничего такого уже нет, сейчас все ребята чистые. Они понимают, чем рискуют, даже перестраховываются. Так что команда чистая.

— Чистая, но без результата.

— А разве в январе результатов не было? Три недели вполне успешные, это не локальная история с одной гонкой.

— Хорошо, а ждать тогда медалей на чемпионате мира?

— Я к прогнозам отношусь настороженно: как и все спортсмены, суеверный. Все возможно.

Расписание соревнований ЧМ-2021 (время московское)

10 февраля, среда. 17.00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница. 16.30. Мужчины. Спринт

13 февраля, суббота. 16.30. Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье. 15.15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17.30. Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник. 14.05. Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда. 16.30. Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг. 17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота. 13.45. Женщины. Эстафета

20 февраля, суббота. 17.00. Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье. 14.30. Женщины. Масс-старт

21 февраля, воскресенье. 17.15. Мужчины. Масс-старт