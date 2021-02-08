Легенды биатлона снова атакуют Губерниева, он отвечает. Что опять случилось?

На этот раз в ход пошло открытое письмо

Взаимная антипатия между олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым и телекомментатором Дмитрием Губерниевым сегодня вышла на новый уровень. На сайте знаменитого ветерана опубликовано коллективное письмо представителей биатлонной общественности, в котором журналиста во время предстоящих чемпионатов мира по биатлону и лыжным видам спорта просят «воздержаться от нападок и оскорблений в адрес спортсменов и тренеров сборной России». В числе подписавшихся под письмом помимо Тихонова значатся такие известные в прошлом спортсмены и тренеры, как Александр Привалов, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин и Анатолий Хованцев.

Ирония судьбы в том, что осенью 2018 года Губерниев защищал Тихонова от другого письма ветеранов, которые упрекали олимпийского чемпиона в безответственных заявлениях и «тяжелом уроне престижу страны» (и среди недовольных тогда тоже были Привалов, Алябьев и Аликин — правда, некоторые из подписантов потом отозвали свои подписи). Но во время прошлогоднего чемпионата мира между Тихоновым и Губерниевым пробежала черная кошка. Комментатор написал в соцсетях, что именно Тихонов навел итальянскую полицию на Александра Логинова и его тренера. После этого Александр Иванович высказывался о журналисте исключительно негативно.

В частности, Тихонов, был недоволен работой Губерниева в эфире, а Дмитрий напомнил, что допинговые проблемы в России начались во время нахождения Александра Ивановича во главе СБР, и заявил, что «Тихонов из великого биатлониста превратился в фуфло». Напомним, что манеру ведения репортажей Губерниева некоторые болельщики также жестко критиковали перед лыжным чемпионатом мира-2019. В числе критиков была даже глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Письмо легенд

Обращение к Дмитрию Губерниеву появилось на сайте Александра Тихонова. В нем всего семь подписантов: помимо самого Тихонова это Александр Привалов, Геннадий Ковалев, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин и Анатолий Хованцев.

«Дмитрий! Мы искренне признательны вам за вашу работу и много лет уважали ваш талант журналиста и артиста. Однако в последние годы вы начали любить себя в спорте больше, чем в спорт в себе, что отражается на качестве ваших репортажей. Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта», — говорится в тексте.

Среди тех, кого атаковал Губерниев, названы Елена Вяльбе и Анфиса Резцова, Владимир Аликин и Павел Ростовцев, Евгений Гараничев и Антон Бабиков с припиской «и многие другие».

Авторы письма отметили, что уничижительные высказывания о ветеранах и действующих спортсменах вызывают негативную реакцию как среди российских звезд и болельщиков, так и наносят урон на международном уровне. И констатировали: решить проблему путем спокойного диалога и призыва к совести не вышло, а поддержка Тины Канделаки и госнаграды только усугубляют ситуацию и приводят к полной безнаказанности в сведении счетов с критиками.

Итог: «В преддверии чемпионата мира по биатлону, к которому будет приковано внимание миллионов любителей спорта в нашей стране, мы просим оградить наших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта от очередной порции своих оскорблений. Напоминаем вам, что именно спортсмены и тренеры являются главными людьми в спорте, теми, кто дает вам возможность быть причастным к этому спортивному празднику, выступая в роли посредника между людьми спорта и его поклонниками. Не вы сделали биатлон самым популярным зимним видом спорта в Россию, но благодаря ему вы получили популярность и возможность зарабатывать хорошие деньги, но вам и этого мало».

Полностью письмо можно прочитать по ссылке.

Реакция Губерниева

Комментатор прокомментировал новый выпад в свой адрес в Telegram-канале.

«Как прекрасно сработано, в лучших традициях кампаний в виде коллективных писем! Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака! Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Вранье! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны... P. S. Алябьев ничего не подписывал и сильно возмущен, даже извинился... Товарищ Новосельцев опять врет...» — написал Губерниев.

Журналист повторил посыл о вранье и травле в комментарии для «СЭ».

«Мне ужасно стыдно за тех, кто все это инициировал. Сплошное вранье, лицемерие, перевирание фактов. У меня честная работа. Таким людям меня не сожрать. Я у них встану как кость в горле и буду продолжать делать работу, которая нужна моей стране и миллионам поклонников биатлона. Мне нечего им доказывать — этим борзописцам. Со мной страна! А за ними — доносы, вранье и в конечном счете смех и одновременно жалость. По традиции ветераны уже начали отказываться. Думаю, никакого письма и не было», — заявил Губерниев.

Кто за, а кто против комментатора

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР:

«У нас была куча чемпионов мира, о которых никто не вспоминает. У всех бывших чемпионов мира есть внуки, правнуки, родственники, которые хотели бы доброе слово услышать. А перед чемпионатом мира этот презерватив (использовано более грубое слово) и подлый человек (использовано более грубое слово) поливает Женю Гараничева. У нас нет другого, у нас некем его заменить — это можно понять? Более двух миллионов матов в адрес Губерниева на всех сайтах пишут! Вам что еще надо? Кто был инициатором? Конь в пальто. Так и напишите. Но не Тихонов. Как только мне подсказали, я подписал. Губерниев должен понять, а он говорит, что ему по хрену все. Благодаря биатлону Губерниев и получил столько негатива!» («СЭ»)

Тина Канделаки, генеральный продюсер «Mатч TB»:

«Может быть, только у меня возникают такие ассоциации, но, когда я читаю в заголовке «Открытое письмо», сразу кажется, что кто-то решил отжать комнату у соседа путем составления доноса. Под таким вот открытым письмом к Дмитрию Губерниеву (на самом деле нет, конечно) подписалось шесть заслуженных человек от мира советского и российского спорта. Я убеждена, что каждый из них мог бы лично позвонить Диме и обсудить любые претензии, но... Седьмым подписантом (есть в этом какой-то библейский символизм) стал друг российского биатлона Александр Иванович Тихонов. Каждый раз, когда он писал что-то про меня или Диму (часто сразу про обоих), я отвечала, но сколько уже можно повторять одно и то же. Напомню, что крестовых походов было аж 24 штуки. Поэтому ждем от Александра Ивановича еще писем двадцать» (Telegram)

Анатолий Хованцев, бывший главный тренер сборной России:

«Я не организатор этого письма, перед его публикацией просто спросили мое мнение, с которым я согласился. Надеюсь, что Губерниев будет вести себя более корректно в своих репортажах, но не призываю к тому, чтобы его убрали из эфира. Он должен понимать, что речь идет не об инстаграме, а о трансляциях, которые смотрят миллионы. Многие же верят тому, что он говорит». (ТАСС)

Владимир Драчев, призер Олимпийских игр, бывший президент СБР:

«Все эти вопросы надо решать иначе, ни к чему хорошему такие письма и обвинения никогда не приводили. Единственное, что даст это письмо, — у Дмитрия Губерниева появятся очередные 50 или 100 тысяч подписчиков в Instagram. Видимо, российскому биатлону нужен очередной драйв и полоскание грязного белья. Но раз к этому всему приложил руку Александр Иванович, то иного и быть не могло. При этом мы все понимаем, что Дмитрий Губерниев — эмоциональный человек, иногда эмоции действительно зашкаливают, но если кому-то не очень понравился его комментарий, лучше позвонить ему и обсудить это лично, не выносить это на публику». (ТАСС)