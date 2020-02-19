«Зря у вас такой пессимизм на эстафету». Белозеров верит в лучшее
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров рассказал о раскладах на эстафету. Гараничев все-таки может принять в ней участие, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.
— Страшновато за эстафету, — признался я Белозерову.
— Зря у вас такой пессимизм. Считаю, у нас будет достойная четверка.
— В ней найдется место Гараничеву?
— Сегодня он работал достойно.
— У Хованцева другое мнение.
— Будем обсуждать, смотреть на расстановку. Халили мы давали возможность пробежать первый этап в Оберхофе. Он справился, но на другие этапы его не рассматриваем. Гараничева предполагали на второй. Елисеев, по идее, тоже первый. Завтра смотрим его в сингл-миксте. Так что еще ничего не решено. Но пессимизма нет.
— Почему Логинова не поставили в сингл-микст? Там же были бы хорошие шансы.
— Если посмотреть на трассу, то там практически равнина. Гараничеву бежать ее сложно. Саше тоже, вспомните — он говорил об этом в Рупольдинге. А Елисеев наоборот равнину любит больше гор. Поэтому такая мысль и выстроилась. У Александра плюс ко всему возможна психологическая усталость. Эмоциональный подъем тоже мог сыграть негативную роль. Нужно восстановление.
В синглах у нас пока нет положительного опыта, на который можно было бы опереться, а в классических эстафетах есть.
— У Логинова с коленом что-то серьезное?
— Нет, вчера я разговаривал с Александром Касперовичем и он сказал, что все нормально. Саша как раз отбегал кросс — у него все было в порядке.