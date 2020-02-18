Йоханнес Бе: «Далек от мысли оправдывать тех, людей, кто употреблял допинг в прошлом»

Норвежский бииатлонист Йоханнес Бе прокомментировал свою критику в адрес россиянина Александра Логинова, победителя спринтерской гонки на чемпионате мира. Ранее Логинов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

— Я далек от мысли оправдывать тех, людей, кто употреблял допинг в прошлом, — сказал Йоханнес Бе в эфире телеканала «Матч ТВ». — Его спринтерская гонка была великолепна. Он заслужил эту победу. Всем русским запомнится эта золотая медаль. Но чистые атлеты будут помнить, что случилось раньше. Тут не просто «черное или белое», существует много разновидностей допинга, как разные преступления. Его допинг — самое тяжкое преступление. Да, немного перегнули палку. Но мы должны заявлять о нетерпимости к допингу, это будет хорошим уроком для молодых спортсменов от употребления допинга. Даже выиграв золото, ты не будешь радоваться и улыбаться, потому что все будут говорить о допинге.

После победы Логинова несколько биатлонистов выразили разочарование таким результатом. В их числе был и Бе. Логинов затем также занял третье место в гонке преследования.