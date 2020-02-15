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Йоханнес Бе жестко раскритиковал Логинова после победы на ЧМ

17:56
Йоханнес Бе. Фото AFP
Йоханнес Бе. Фото AFP
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Норвежец Йоханнес Бе оценил поведение Александра Логинова, который не стал ни с кем разговаривать в микст-зоне после гонки. Россинин выиграл спринт на чемпионате мира в Италии и прервал неудачную серию сборной России из 28 гонок без медалей (с учетом Кубка мира).

— Это просто странно. Конечно, когда ты выигрываешь чемпионат мира, то ты должен остановиться и поговорить, тем самым проявив уважение к СМИ, — отметил Бе. — Не думаю, что он поступил умно. Он и раньше делал неправильный выбор. Поэтому что тут говорить. Не лучший победитель.

Напомним, Логинов в ноябре 2013 года сдал положительную допинг-пробу на эритропоэтин. Международный союз биатлонистов дисквалифицировал россиянина на два года.

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