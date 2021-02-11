Шведский биатлонист Самуэльссон выступил за жесткие санкции против российского спорта
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее неоднократно обвинявший сборную России в применении допинга, уверен, что исправить положение могут только жесткие санкции.
«Я понимаю, что если наказать Россию, то мы накажем многих спортсменов, которые точно так же, как и я, соревнуются честно, — сказал швед. — Но отношение к допингу в России не меняется. И единственный способ изменить его — жесткие санкции. Сложно сказать спортсмену, что ты не будешь выступать, хотя ты и чистый. Но и другим спортсменам тоже сложно, когда они видят, что русские выступают, несмотря на все проблемы... Это сложная тема».
Напомним, российские биатлонисты не могут выступать на чемпионате мира под своим флагом из-за санкций ВАДА.
(Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Себастьяна Самуэльссона — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/biathlon/chempionat-mira/reviews/biatlon-chempionat-mira-intervyu-sebastiana-samuelssona-antidopingovye-sankcii-protiv-sbornoy-rossii-1756514/
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