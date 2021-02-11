Швед, обвинявший Россию в применении допинга, готов поговорить с Логиновым
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее неоднократной обвинявший сборную России в применении допинга, рассказал, при каких условиях он готов пообщаться с россиянином Александром Логиновым.
— Логинов не хочет обсуждать свой допинговый случай публично. Но что, если он пригласит вас на кофе и расскажет обо всем лично — это снимет все вопросы? Вы были бы согласны на такую встречу?
— Если Логинов подойдет ко мне и скажет: «Себастьян, мне очень жаль в связи с моим допинговым нарушением, пойдем поговорим об этом» — я, конечно, соглашусь, почему нет?
В 2015 году Логинова дисквалифицировали за употребление эритропоэтина. Напомним, российские биатлонисты не могут выступать на чемпионате мира под своим флагом из-за санкций ВАДА.
(Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Самуэльссона — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/biathlon/chempionat-mira/reviews/biatlon-chempionat-mira-intervyu-sebastiana-samuelssona-antidopingovye-sankcii-protiv-sbornoy-rossii-1756514/
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