Швед, обвинявший Россию в применении допинга, готов поговорить с Логиновым

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее неоднократной обвинявший сборную России в применении допинга, рассказал, при каких условиях он готов пообщаться с россиянином Александром Логиновым.

— Логинов не хочет обсуждать свой допинговый случай публично. Но что, если он пригласит вас на кофе и расскажет обо всем лично — это снимет все вопросы? Вы были бы согласны на такую встречу?

— Если Логинов подойдет ко мне и скажет: «Себастьян, мне очень жаль в связи с моим допинговым нарушением, пойдем поговорим об этом» — я, конечно, соглашусь, почему нет?

В 2015 году Логинова дисквалифицировали за употребление эритропоэтина. Напомним, российские биатлонисты не могут выступать на чемпионате мира под своим флагом из-за санкций ВАДА.

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Самуэльссона — здесь.