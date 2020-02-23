Ройселанн выиграла женский масс-старт на чемпионате мира, Юрлова-Перхт стала шестой

На чемпионате мира-2020 прошла последняя гонка в женских соревнованиях. В масс-старте победу одержала норвежка Марта Ройселанн. На последнем круге она обошла лидирующую долгое время итальянку Доротею Вирер.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт показала шестой результат. Она проиграла лидеру 52 секунды.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 39.14,0 (2 шт. круга)

2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 20,7 (3)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 26,1 (3)

4. Моника Хойниш (Польша) — 29,1 (2)

5. Жюли Симон (Франция) — 45,1 (2)

6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 52,0 (2)