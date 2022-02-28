Фуркад разместил флаг России на вакс-кабине во время юниорского ЧМ по биатлону

Врач юниорской сборной России по биатлону Айшат Эркенова рассказала о поддержке со стороны французского биатлониста Симона Фуркада.

Она выложила у себя в Instagram сторис того, как команду поддержал чемпион мира, а сейчас тренер юниорской сборной Норвегии, Фуркад. Он приклеил флаг России на одну из вакс-кабин.

Instagram сторис Айшат Эркенова. Фото Instagram

В американском Солджер Холлоу сейчас проходит чемпионат мира среди юниоров.

Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией вокруг России и Украины запретил российским спортсменам соревноваться под национальным флагом. Сейчас они выступают под аббревиатурой NAR (Neutral athlete from Russia).

Вчера, 27 февраля, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юниоров. Первое место заняла сборная Норвегии, второе — команда Франции.