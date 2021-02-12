Президент СБР назвал монохромную российскую эмблему на ЧМ «опасным прецедентом»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объяснил свою позицию по поводу запрета на использование цветной эмблемы федерации и российского флага во время стартовавшего в Поклюке чемпионата мира по биатлону.

Напомним, сегодня стало известно, что Союз биатлонистов России направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), в котором «выразил своё обоснованное несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России».

«Переписка с IBU была долгой и велась еще до чемпионата. Использование флага и цветной эмблемы СБР на стрельбище и других местах, где она должна быть — это важный вопрос. Причем касается он не только СБР, но и всех российских спортивных федераций. Создан опасный прецедент, и нашей стране он не нужен», — объяснил Майгуров

Сейчас на форме россиян и стрельбище чемпионата мира используется монохромная эмблема СБР.

(Наталья Марьянчик)