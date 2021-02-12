IBU отреагировал на письмо СБР по поводу российской символики на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) 12 февраля отреагировал на письмо Союза биатлонистов России (СБР) о несогласии с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

«IBU принял к сведению письмо СБР, которое в настоящее время изучают его юристы. IBU также воспользовался услугами юристов для выработки своей интерпретации и исполнения приговора CAS, который был также проверен ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством) на соответствие кодексу», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу IBU.

Напомним, 16 декабря 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР. В IBU заявили, что полное название СБР не может быть использовано в связи с решением CAS. Федерация объясняет это тем, что запрещено использовать слово «Россия», поэтому разрешено лишь использование аббревиатуры RBU (Российское биатлонное общество).

9 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российским биатлонистам и тренерам также рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении, который проходит с 10 по 22 февраля в Поклюке.

12 февраля пресс-служба СБР на официальном сайте опубликовала текст письма в адрес руководства IBU, в котором выражается несогшасие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия и цветного логотипа СБР.