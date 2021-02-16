Пихлер уверен, что сборной России мешает давление со стороны прессы

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал «СЭ» результаты команды на чемпионате мира в Поклюке.

«Справедливо говорить, что нужны медали, но этот чемпионат мира очень сложный, — заявил Пихлер «СЭ». — Сегодняшний день был неплохим — пятое место Мироновой. Будем надеяться, завтра тоже покажут достойный результат. Впереди еще много стартов, думаю, у ребят будет чуть больше удачи!»

Также Пихлер назвал большой проблемой давление на сборную России со стороны прессы.

«Надо готовиться к Олимпийским играм и не обращать внимания на прессу. У сборной России хорошие тренеры, которые могут поддерживать нужный микроклимат в команде и привести биатлонистов к медалям. Но в России сложно работать еще и потому, что все эксперты сегодня радуются, когда команда побеждает, а завтра те же эксперты будут резко критиковать, когда команда останется без медалей. В этом проблема. Когда я работал, мы попадали в топ-6 — все говорили, что это плохо»

На данный момент лучший результат российских биатлонистов на чемпионат мира — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке.

(Константин Колмаков)