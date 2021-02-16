Пихлер назвал шуткой желание Фуркада стать тренером сборной России

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал слова Мартена Фуркада о желании поработать в России. Ранее пятикратный олимпийский чемпион в составе сборной Франции заявил об этом в эфире «Матч ТВ».

«Думаю, Фуркад просто пошутил. У России сейчас хороший тренерский штаб, — сказал Пихлер «СЭ». — Проблема вовсе не в тренерском штабе — просто надо работать в тишине, и тогда результаты придут. Насчет Фуркада — не знаю, насколько хорошим тренером он будет».

Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020-м году.

(Константин Колмаков)