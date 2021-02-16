Логинов, Елисеев, Гараничев и Халили получили номера на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) 16 февраля объявил стартовые номера на мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Россию в гонке представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Логинов уйдет в гонку под номером 12, Елисеев — 41, Гараничев — 81, Халили — 96.

Мужская индивидуальная гонка состоится в среду, 17 февраля. Начало — в 16.30 (мск). Сегодня, 16 февраля состоялась женская индивидуальная гонка, в которой лучшая из россиянок — Светлана Миронова — заняла пятое место.