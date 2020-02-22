ОКР требует разъяснений по обыскам российских биатлонистов

Олимпийский комитет России (ОКР) направляет официальные письма в Союз биатлонистов России (СБР), Международный союз биатлонистов (IBU) и Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии с запросом о разъяснениях по инциденту на чемпионате мира по биатлону в Италии, сообщает официальный сайт ОКР. В номерах биатлониста сборной России Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в субботу итальянская полиция провела обыск.

«ОКР выражает крайнюю обеспокоенность событиями, которые произошли сегодня в расположении сборной России по биатлону на чемпионате мира в итальянском Антхольце. По факту мероприятий, связанных с обыском в номерах российских спортсменов и тренеров и изъятием у них личных вещей, ОКР направляет официальные письма в Союз биатлонистов России (СБР), Международный союз биатлонистов (IBU) и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, а также оснований и наличия соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение тех, по сути, процессуальных действий, которые были совершены в отношении россиян», — говорится в заявлении ОКР.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн