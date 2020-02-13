Норвегия вышла на первое место в мужском Кубке наций, Россия — четвертая
19:07
После смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону на первое место в Кубке наций среди мужчин вышла сборная Норвегии. Норвежцы выиграли эту гонку.
Второй стала сборная Франции, третьей — сборная Германии. На четвертой позиции команда России.
Кубок наций (м)
1 (2). Норвегия — 5464 (+210)
2 (1). Франция — 5393 (+135)
3 (3). Германия — 4809 (+165)
4 (4). Россия — 4622 (+145)
5 (5). Австрия — 3953 (+125)
6 (6). Чехия — 3851 (+180)
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