После смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону на первое место в Кубке наций среди мужчин вышла сборная Норвегии. Норвежцы выиграли эту гонку.

Второй стала сборная Франции, третьей — сборная Германии. На четвертой позиции команда России.

Кубок наций (м)

1 (2). Норвегия — 5464 (+210)

2 (1). Франция — 5393 (+135)

3 (3). Германия — 4809 (+165)

4 (4). Россия — 4622 (+145)

5 (5). Австрия — 3953 (+125)

6 (6). Чехия — 3851 (+180)