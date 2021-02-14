Маковеев считает, что мужская сборная России по биатлону сможет завоевать медали ЧМ

Восьмикратный чемпион России по биатлону, мастер спорта международного класса Андрей Маковеев прокомментировал результаты мужской гонки преследования на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

«Думаю, что не хватает немного опыта Эдуарду. В пылу борьбы поторопился с выстрелом, потому что как раз поседений выстрел - это пик эмоций у спортсмена. Как правило, кто выступает более продолжительное время уже не испытывает эту психологическую нагрузку. Плюс общее нервное напряжение во время всей гонки влияет на результат стрельбы: быстрее побежал или весь ритм хода нарушил. Но у него все еще впереди. Он может и будет прогрессировать в дальнейшем», — сказал Маковеев.

Также Маковеев поделился общими впечатлениями о гонках мужской сборной на чемпионат мира.

«В общем парни выступают неплохо. Борются, работают, поэтому у нас есть все шансы на медаль в предстоящих гонках. Главное - принять правильное общее коллегиальное решение , кого поставить в индивидуалку»

14 февраля победу в мужской гонке преследования одержал француз Эмильян Жаклен. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон. На третьем месте норвежец Йоханнес Бе. Лучший среди россиян Эдуард Латыпов финишировал седьмым.

(Елизавета Денисова)