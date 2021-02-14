Васильев считает, что в гонке преследования на ЧМ Латыпов был слабее самого себя

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты российской сборной в мужской гонке преследования на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Победу одержал француз Эмильян Жаклен. Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на седьмом месте, Александр Логинов занял 16-е место, Матвей Елисеев — 17-е, Антон Бабиков стал 56-м.

«Латыпов сегодня был не готов, — сообщил Васильев «СЭ». — По ходу он был слабее, чем позавчера. Внутренне состояние не позволило ему быть более уверенным на огневом рубеже. В этом и проблема — готовность недостаточно хорошая. В гонке с 4 рубежами, с таким ходом, надо стрелять на 0, чтобы на что-то рассчитывать. Не получилось это сегодня, даже у Елисеева, хотя он неплохо стреляет. На первом же рубеже сразу 3 круга. Куда это годится? Как они готовятся?»

Васильев также поделился ожиданиями от предстоящих гонок:

«В индивидуалке все более-менее понятно, как мне кажется. Гараничев побежит, Латыпов, Логинов. Может и Елисеев побежит, он ведь неплохо стреляет и его хода может хватить. Может быть, даже на подиум залезет. Бронзу или серебро нам взять по силам, про золото загадывать не буду. Есть две эстафеты, где у женщин и мужчин достаточно ровный состав. Я думаю, вполне можно рассчитывать на пьедестал», — добавил Васильев.

(Артем Бухаев)