На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) прошла женская гонка преследования. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Второй к финишу пришла австрийка Лиза Тереза Хаузер. Третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше.

Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — показала 23-й результат.

Биатлон

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 30.38,1 (2 шт. круга)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — отставание 17,3 (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 33,0 (2)

4. Доротея Вирер (Италия) — 45,2 (0)

5. Франциска Пройсс (Германия) — 49,3 (2)

6. Ванесса Хинц (Германия) — 1.05,1 (0)

23. Ирина Казакевич (Россия) — 2.45,7 (3)

29. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.08,0 (3)

40. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,6 (3)