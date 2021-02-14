Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Казакевич — 23-я
На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) прошла женская гонка преследования. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.
Второй к финишу пришла австрийка Лиза Тереза Хаузер. Третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше.
Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — показала 23-й результат.
Биатлон
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 30.38,1 (2 шт. круга)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — отставание 17,3 (1)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 33,0 (2)
4. Доротея Вирер (Италия) — 45,2 (0)
5. Франциска Пройсс (Германия) — 49,3 (2)
6. Ванесса Хинц (Германия) — 1.05,1 (0)
23. Ирина Казакевич (Россия) — 2.45,7 (3)
29. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.08,0 (3)
40. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,6 (3)
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