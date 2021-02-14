На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) победу в мужской гонке преследования одержал француз Эмильян Жаклен.

Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон. На третьем месте норвежец Йоханнес Бе. Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на седьмом месте.

Александр Логинов занял 16-е место, Матвей Елисеев — 17-е. Антон Бабиков стал 56-м.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Эмильян Жаклен (Франция) — 31.22,1 (0 шт. кругов)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 7,3 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,1 (2)

4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 32,5 (2)

5. Симон Дестье (Франция) — 41,9 (1)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 57,9 (1)

7. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.35,1 (2)

16. Александр Логинов (Россия) — 2.28,6 (4)

17. Матвей Елисеев (Россия) — 2.45,1 (3)

56. Антон Бабиков (Россия) — 6.39,8 (6)