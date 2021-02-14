Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира, Латыпов — 7-й
На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) победу в мужской гонке преследования одержал француз Эмильян Жаклен.
Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон. На третьем месте норвежец Йоханнес Бе. Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на седьмом месте.
Александр Логинов занял 16-е место, Матвей Елисеев — 17-е. Антон Бабиков стал 56-м.
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Эмильян Жаклен (Франция) — 31.22,1 (0 шт. кругов)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 7,3 (0)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,1 (2)
4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 32,5 (2)
5. Симон Дестье (Франция) — 41,9 (1)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 57,9 (1)
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.35,1 (2)
16. Александр Логинов (Россия) — 2.28,6 (4)
17. Матвей Елисеев (Россия) — 2.45,1 (3)
56. Антон Бабиков (Россия) — 6.39,8 (6)
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