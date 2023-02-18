Васильев: «Норвежцы не понимают, что они уничтожают все виды спорта, за это «спасибо» Баху и ВАДА»

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на победу сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира-2023. Сборная Норвегии заняла второе место.

«Я считаю, что большинство норвежских спортсменов легально используют допинг. Обыграть спортсменов, которые используют допинг, практически невозможно. То, что Бе там проиграл, меня не волнует. Норвежцы не понимают того, что они уничтожают все виды спорта. Лыжи скоро вообще уничтожат, потому что там в десятке одни норвежцы. Перестанут смотреть зрители, а значит, трансляции будут реже.

В итоге весь спорт пострадает. Как раковая опухоль — она же не знает, что убивает себя, в том числе. Это то, что сейчас делают норвежцы, и все те, кто использует допинг, прикрываясь мифическими болезнями. К сожалению, спорт постепенно деградирует и уничтожается. За это, кстати говоря, можно сказать «спасибо» Томасу Баху и ВАДА, которое разделило спортсменов на больных и здоровых», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.