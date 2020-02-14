Лариса Куклина: «Со стойкой не могу понять, что произошло»

Россиянка Лариса Куклина раскритиковала свою работу на огневом рубеже по ходу спринта на чемпионата мира.

— Ветер, конечно, вообще был непредсказуемым. Если на лежке смогла сориентироваться... Со стойкой не могу понять, что произошло. Видимо, сама надергала пальцем. Ветер был рабочим. Не знаю, что я сотворила, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Ходом я довольна. Перед стартом разговаривала с тренером и стало боязно, потому что самочувствие показалось неудовлетворительным. Но вроде нормально отработала.

Какое чувство перед гонкой преследования? Дальше работать надо.