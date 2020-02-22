Итальянская полиция изъяла телефон Логинова. Проводятся обыски в отеле российских биатлонистов

Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов, сообщил в своем Telegram-канале комментатор Дмитрий Губерниев.

— Обыски в отеле наших биатлонистов, изъят компьютер и телефон Логинова, итальянские силовики приехали в 6 утра, — написал Губерниев.

На чемпионате мира в Антхольце Логинов пока принес единственные медали для российской сборной. Он выиграл спринт, а потом занял третье место в гонке преследования.

Также он должен принять участие в мужской эстафете, которая пройдет сегодня, 22 февраля.

Напомним, в 2013 году Логинов был уличен в использовании эритропоэтина (ЭПО) и получил двухлетнюю дисквалификацию, по окончании которой вернулся в биатлон.

После победы россиянина в спринтерской гонке на ЧМ в Антхольце ряд иностранных спортсменов и журналистов обрушились на него с критикой за допинговое прошлое.