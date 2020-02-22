Логинов остался готовиться к эстафете. Драчев уехал в полицейский участок

Глава СБР Владимир Драчев рассказал, почему полиция произвела обыски в номере Александра Логинова перед мужской эстафетой на чемпионате мира в Антхольце.

— Это шоу, как обычно, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ». — Приехали с самого утра, подняли всю команду. Это с постановления IBU. Написано в полицию официальное письмо, почему Касперович находится в расположении сборной, ведь у него не та аккредитация. И вместе с этим проверить Логинова.

Тут написано, что Александр имел допинговый случай. Поэтому они считают, видимо, что может что-то быть еще.

Всех подключили. Надо понять, что за ситуация. Наша прокуратура тоже уже работает. Мы едем в участок. Логинов остается и готовится к гонке.

В 2015-м Логинова дисквалифицировали на два года за употребление эритропоэтина. В связи с этим биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию. На текущем чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал две медали — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.