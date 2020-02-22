ЧМ-2020 по биатлону
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В номерах Гараничева и Касперовича прошли обыски. Изымают ноутбуки

09:52
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В номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии проводятся обыски, изымаются ноутбуки, сообщает РИА Новости.

В 2013 году Логинов был уличен в использовании эритропоэтина (ЭПО) и получил двухлетнюю дисквалификацию, по окончании которой вернулся в биатлон.

После победы россиянина в спринтерской гонке на ЧМ в Антхольце ряд иностранных спортсменов и журналистов обрушились на него с критикой за допинговое прошлое.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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