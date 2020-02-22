Полиция произвела обыск машины Логинова

Как уже сообщал СЭ, итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов. Также был произведен обыск машины лидера мужской сборной Александра Логинова, сообщил в своем Telegram-канале комментатор Дмитрий Губерниев.

В 2013 году Логинов был уличен в использовании эритропоэтина (ЭПО) и получил двухлетнюю дисквалификацию, по окончании которой вернулся в биатлон.

После победы россиянина в спринтерской гонке на ЧМ в Антхольце ряд иностранных спортсменов и журналистов обрушились на него с критикой за допинговое прошлое.