Биатлонист Александр Логинов в эфире «Матч ТВ» рассказал об обыске в отеле российских биатонистов. У Логинова, а также Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича состоялись обыски в номерах, были изъяты ноутбуки и телефоны.

— На самом деле спали с Евгений Гараничевым, — сказал Логинов. — Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников.

Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Попросил привести более компетентного переводчика. Это был запрос от IBU по документам.

Видимо, им так нужно было. Чтобы сегодня, в 6 утра... Забрали компьютер, вещи, телефон. Я не против того, чтобы проверяли, копировали, но забирать...

Ничего не предъявляли. Меня это очень сильно расстраивает. Надеюсь, это не останется замятым. Я даже не говорю про извинения. Это не беспредел, но...