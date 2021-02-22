Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания норвежского журналиста Эстена Сетера, в которых содержится критика сборной России по биатлону.

«Мы прекрасно понимаем, зачем они это делают. Идет непростое выяснение отношений между Россией и Европой. Газетенка у него совершенно мудацкая. Я уже сталкивался со шведскими журналистами, которые сначала просят интервью, а потом начинают перевирать сказанное. Нельзя к этому относиться серьезно. Они просто ловят хайп. Я отвечаю, только из-за того, что вы меня об этом спросили», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 22 февраля, норвежский журналист Эстен Сетер в колонке на портале Dagbladet назвал сборную России «мошенниками, которые наказали сами себя».

(Владимир Пушкарев)