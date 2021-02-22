Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» статью норвежского журналиста, в которой содержится критика выступления Сборной России по биатлону на ЧМ в Поклюке.

22 февраля норвежский журналист Эстен Сеттер в колонке на портале Dagbladet прокомментировал выступление сборной России на ЧМ по биатлону. По его мнению, российский биатлон уничтожил сам себя за годы пребывания на допинговой игле. Также он заявил, что российская сборная — это мошенники, которые наказали себя.

«Добивать лежачего — это очень по-западному, — сообщил Валуев «СЭ». — Норвежцы просто топчут наш результат. Вообще, западные журналисты всегда ищут кричащий повод, тем более, они должны отрабатывать определенную риторику. Сегодня есть запрос на битье России, этот контент очень популярен. Отсюда и критика нашей сборной, и обвинение в мошенничестве. Очень красноречиво злорадствуют над нашим неуспехом, еще и обвиняют во всех грехах. Уж кому-кому, но точно не норвежцам этим заниматься», — сообщил Валуев «СЭ».

Валуев также прокомментировал итоги ЧМ в Поклюке.

«Мы привезли одну бронзовую медаль, радоваться тут особо нечему. Одно дело, когда не получилось, и кто-то просто констатирует этот факт. А другое, когда над этим откровенно злорадствуют и обвиняют в чем-то», — добавил Валуев.

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. Сборная России на турнире выиграла одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

(Артем Бухаев)