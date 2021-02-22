Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на критику со стороны норвежского журналиста в адрес сборной России по биатлону.

«Нам самим нужно сделать определенные выводы. С 2016 года у нас в стране есть закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга, или сам принимает его. Мы хоть раз его использовали? С того времени мы потеряли более сорока медалей. Все законы мы всегда выполняем по-своему».

Также Роднина заявила, что не считает допустимым называть нашу команду мошенниками.

«Допустимо ли называть нас мошенниками? Я считаю, что нет. Но мы сами видим, что это везде и во всем. Это выходит за рамки спорта. Это касается бизнеса, политики. Многие люди, которые занимаю высокие позиции, считают, что им все позволительно. Проблема во всей системе. Санкции с 2014 года идут по всем фронтам. Я не считаю это справедливым. Но иногда самим не надо подставляться», — добавила Роднина.

Сегодня, 22 февраля, норвежский журналист Эстен Сетер в колонке на портале Dagbladet назвал сборную России «мошенниками, которые наказали сами себя».

(Владимир Пушкарев)