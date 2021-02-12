Экс-тренер сборной России Хованцев считает, что Латыпов тактически ошибся на дистанции

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» результаты мужского спринта на чемпионате мира в Поклюке.

Победу одержал швед Мартин Понсилуома. Лучший из россиян — Латыпов, занявший 10-е место.

«У Латыпова были предпосылки, чтобы хорошо пробежать спринт, — заявил Хованцев «СЭ». — Показал хороший результат. Он основан на том, что у нас были отличные лыжи. Думаю, Эдик просто неправильно тактически разложился на дистанции. На самом старте врубил на полную и не вполне оценивал, сможет ли финишировать в таком же темпе. А в итоге приехал где? На финишном круге начал отставать. Если бы шел хот бы по графику лидеров, не пытаясь обгонять, результат был бы лучше»

Также Хованцев оценил выступление Логинова, Елисеева и Халили в спинте.

«Два круга у Логинова — очень много для чемпионата мира. Он не совсем плохо, но с таким результатом бороться на чемпионате мира не за что. У Матвея скорость не та, Халили был не хуже Бабикова, но даже не попал в пасьют».

(Константин Колмаков)