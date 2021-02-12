Йоханнес Бе упрочил лидерство в борьбе за Большой хрустальный глобус
Норвежец Йоханнес Бе увеличил отрыв от преследователей в борьбе за Большой хрустальный глобус. В сегодяшнем спринте на ЧМ в Поклюке он занял пятое место. Его ближайшие преследователи выступили хуже, и сейчас отрыв Бе от идущего вторы Штурлы Легрейда составляет 68 очков.
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 749 (+40)
2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 681 (+36)
3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 598 (+32)
4 (4). Йоханнес Дале (Норвегия) — 588 (+43)
5 (5). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 544 (+38)
6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 527 (+48)
7 (8). Мартин Понсилуома (Швеция) — 524 (+60)...
17 (17). Александр Логинов (Россия) — 362 (+15)...
20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 288 (+22)...
22 (23). Эдуард Латыпов (Россия) — 248 (+31)...
32 (30). Евгений Гараничев (Россия) — 132 (0)...
58 (55). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...
78 (77). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...
80 (79). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
Спринт (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 359 (+40)
2 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 301 (+43)
3 (3). Штурла Легрейд (Норвегия) — 272 (+36)
4 (5). Мартин Понсилуома (Швеция) — 268 (+60)
5 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 257 (+32)
6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 237 (+34)...
18 (19). Эдуард Латыпов (Россия) — 139 (+31)
19 (18). Александр Логинов (Россия) — 138 (+15)
20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 125 (+22)...
43 (41). Евгений Гараничев (Россия) — 40 (0)...
50 (47). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...
69 (66). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)
70 (67). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 6155 (+419)
2 (2). Франция — 5548 (+440)
3 (3). Германия — 5186 (+303)
4 (4). Швеция — 5106 (+417)
5 (5). Россия — 5043 (+368)
6 (6). Австрия — 4554 (+317)
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