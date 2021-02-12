Йоханнес Бе упрочил лидерство в борьбе за Большой хрустальный глобус

Норвежец Йоханнес Бе увеличил отрыв от преследователей в борьбе за Большой хрустальный глобус. В сегодяшнем спринте на ЧМ в Поклюке он занял пятое место. Его ближайшие преследователи выступили хуже, и сейчас отрыв Бе от идущего вторы Штурлы Легрейда составляет 68 очков.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 749 (+40)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 681 (+36)

3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 598 (+32)

4 (4). Йоханнес Дале (Норвегия) — 588 (+43)

5 (5). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 544 (+38)

6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 527 (+48)

7 (8). Мартин Понсилуома (Швеция) — 524 (+60)...

17 (17). Александр Логинов (Россия) — 362 (+15)...

20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 288 (+22)...

22 (23). Эдуард Латыпов (Россия) — 248 (+31)...

32 (30). Евгений Гараничев (Россия) — 132 (0)...

58 (55). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...

78 (77). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...

80 (79). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 359 (+40)

2 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 301 (+43)

3 (3). Штурла Легрейд (Норвегия) — 272 (+36)

4 (5). Мартин Понсилуома (Швеция) — 268 (+60)

5 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 257 (+32)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 237 (+34)...

18 (19). Эдуард Латыпов (Россия) — 139 (+31)

19 (18). Александр Логинов (Россия) — 138 (+15)

20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 125 (+22)...

43 (41). Евгений Гараничев (Россия) — 40 (0)...

50 (47). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...

69 (66). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)

70 (67). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 6155 (+419)

2 (2). Франция — 5548 (+440)

3 (3). Германия — 5186 (+303)

4 (4). Швеция — 5106 (+417)

5 (5). Россия — 5043 (+368)

6 (6). Австрия — 4554 (+317)