Понсилуома отметил, что ключом к успеху была идеальная стрельба

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения) 12 февраля. Он занял первое место.

«Я хорошо проводил спринтерские гонки в этом году, — сказал швед в эфире канала Eurosport 1. — Попадал в десятку несколько раз. Ключом к успеху была идеальная стрельба, она у меня получилась. Я смог сосредоточиться на своей работе. Конечно, я не был ни в чем уверен. Ждал на финише, потому что понимал, что всякое возможно».

В тройку лучших также вошли Симон Дестье и Эмильен Жаклен.