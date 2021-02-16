Экс-тренер сборной России Хованцев прокомментировал пятое место Мироновой в индивидуальной гонке на ЧМ

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты наших биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая пятое место.

«Расцениваю сегодняшнюю гонку позитивно, — сказал Хованцев «СЭ». — Лучше справились со стрельбой, но, к сожалению, только Миронова боролась за медаль. При таких погодных условиях два промаха — очень хороший результат. Самый обидный промах — на предпоследней стрельбе, лежа Миронова уверенно стреляет».

Победительницей индивидуальной гонки стала чешка Маркета Давидова. В тройку вошли шведка Ханна Эберг и норвежка Ингрид Таннреволь.

(Константин Колмаков)